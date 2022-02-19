Будапештський меморандум не накладає зобов'язань - посол Німеччини в Україні

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен назвала Будапештський меморандум угодою, що не накладає юридичних зобов'язань на країни, які його підписали. Саме за цим меморандумом Україна погодилася відмовитися від своєї ядерної зброї.

Джерело: Фельдгузен в ефірі Україна 24

Деталі: У момент здобуття незалежності Україна мала у своєму розпорядженні третій за розміром арсенал ядерної зброї у світі. Після підписання Будапештського меморандуму у 1994 році Україна відмовилася від статусу ядерної держави, а США, Росія та Британія (пізніше до них приєдналися Китай та Франція) в обмін на це надали Києву гарантії суверенітету та територіальної цілісності.

Посол Німеччини в Україні заявила, що країни, які підписали вказану угоду, не мають ніяких міжнародних юридичних зобов'язань.

Пряма мова Фельдгузен: "Будапештський меморандум, дійсно, це такий формат… Це не має міжнародних зобов'язань (ведучий поправив дипломатку, що йдеться про міжнародні юридичні зобов'язання, і вона погодилася - УП)".

Передісторія: Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції президент Володимир Зеленський оголосив, що ініціює переговори учасників Будапештського меморандуму щодо надання Україні гарантій безпеки, а у разі, якщо переговори не відбудуться, Київ поставить під сумнів рішення щодо відмови від ядерної зброї.