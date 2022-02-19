Вопрос ядерного оружия: Зеленский пригрозил отказом от Будапештского меморандума

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский объявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума о предоставлении Украине гарантий безопасности, а в случае, если переговоры не состоятся, Киев поставит под сомнение решение об отказе от ядерного оружия.

Источник: заявление Зеленского

Детали: После обретения независимости Украина располагала третьим по размеру арсеналом ядерного оружия в мире.

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После подписания Будапештского меморандума Украина отказалась от статуса ядерного государства, а США, Россия и Британия (затем к ним присоединились Китай и Франция) в обмен на это предоставили Киеву гарантии суверенитета и территориальной целостности.

Прямая речь Зеленского: "За отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности. Этого оружия (теперь - УП) у нас нет, безопасности у нас нет также. Нет и части территории нашего государства, которая по площади, кстати, больше чем Швейцария Нидерланды или Бельгия, а главное, нет миллионов наших граждан – граждан Украины.

Итак, кое-что есть, есть право! Право требовать перейти от политики умиротворения к обеспечению гарантий безопасности и мира. С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств-гарантов Будапештского меморандума. Трижды и безуспешно. Сегодня (19 февраля – УП) Украина сделает это в четвертый раз.

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Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел, и, если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года были подвергнуты сомнению".

Дополнено: После заявления Зеленского посол Германии в Украине Анка Фельдгузен назвала Будапештский меморандум соглашением, не налагающим юридических обязательств на подписавшие его страны.