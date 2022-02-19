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Зеленський: Лягати в гроби і чекати російських військових українці не будуть

Євген КізіловСубота, 19 лютого 2022, 18:16
Володимир Зеленський, скрин

Президент Володимир Зеленський вчергове запевнив, що Україна ні на кого нападати не буде, але і здаватися у разі вторгнення Росії не збирається.

Джерело: Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки

Пряма мова: "Всі розуміють, що може початися завтра. Але, вибачте, лягати в гроби і чекати (російських) військових українці не будуть. Ми ні на кого наступати не будемо, але готові до всього. Ми не можемо бути пасивними".

Деталі: За його словами, неможливо постійно жити у страху, що "завтра буде наступ".

Нагадаємо:

  • Підрозділи територіальної оборони України у разі ворожого вторгнення використовуватимуть свої переваги, які дозволять успішно протидіяти противнику, зокрема, будуть влаштовувати засідки.

Теми: Зеленськийвійна
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