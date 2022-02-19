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Зеленский: Ложиться в гробы и ждать российских военных украинцы не будут

Евгений КизиловСуббота, 19 февраля 2022, 18:16
Владимир Зеленский, скрин

Президент Владимир Зеленский в очередной раз заверил, что Украина ни на кого нападать не будет, но и сдаваться в случае вторжения России не собирается.

Источник: Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности

Прямая речь: "Все понимают, что может начаться завтра. Но, простите, ложиться в гробы и ждать (российских) военных украинцы не будут. Мы ни на кого наступать не будем, но готовы ко всему. Мы не можем быть пассивными".

Детали: По его словам, невозможно постоянно жить в страхе, что завтра будет наступление.

Темы: Зеленскийвойна


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