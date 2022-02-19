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Новини про "обстріли" Ростовської області повторюють фейки 2014-го – Залужний

Світлана КізіловаСубота, 19 лютого 2022, 18:03
Новини про обстріли Ростовської області повторюють фейки 2014-го – Залужний
Валерій Залужний, фото Радіо Свобода

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що повідомлення російських медіа про нібито обстріли з боку України територій поряд з населеними пунктами Ростовської області, є фейковими, і саме такі "новини" оприлюднювала російська пропаганда ще на початку війни у 2014 році.

Джерело: Валерій Залужний у Facebook

Пряма мова: Російська пропаганда продовжує поширювати фейки, звинувачуючи Збройні Сили України та нагнітаючи ситуацію. Так, російські ЗМІ сьогодні (19 лютого - УП) оприлюднили інформацію про нібито обстріли з боку України територій поряд з населеними пунктами Ростовської області. Підрозділи Об’єднаних сил не здійснювали жодних обстрілів з артилерійських систем а ні окупованих територій, а ні території РФ.

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Інформація, що активно поширюється в російських ЗМІ про нібито обстріли території Ростовської області Збройними Силами України, є відвертою брехнею та провокацією. Адже для створення "сенсаційних повідомлень" окупанти використовують підготовлені і оприлюднені ними фейки ще 2014 року".

Деталі: На підтвердження своїх слів Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив скин повідомлення російської пропаганди, датований 2014 роком, який відповідає тому, що було оприлюднено про "обстріли" у суботу, 19 лютого.

Пряма мова: "Зокрема, фейковим є повідомлення про розриви буцімто українського реактивного снаряду від РСЗВ "Град" і 122 мм снаряда в Ростовській області. Варто наголосити, що артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають в районах відведення на відстані понад 21 км від лінії зіткнення, що перевищує максимальну дальність стрільби реактивних систем залпового вогню "Град" та 122-мм гармати, які є на озброєнні ЗС України.

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Відтак, за відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях, здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів та свідомо продукують брехливі повідомлення".

Передісторія: За даними російських ЗМІ, у Тарасівському районі Ростовської області біля українського кордону виявили місце розриву вже другого за день снаряду – імовірно від системи "Град".

Теми: пропагандаРосіяпровокаціїЗбройні сили
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