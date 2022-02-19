У Росії заявили про другий снаряд у Ростовській області

За даними російських ЗМІ, у Тарасівському районі Ростовської області біля українського кордону виявили місце розриву вже другого за день снаряду – імовірно від системи "Град".

Джерело: ТАСС і ще ряд російських ЗМІ з посиланням на джерело у правоохоронних органах регіону

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Пряма мова: "Виявлено ще одне місце розриву снаряда у районі станиці Мітякінської Тарасівського району.

Попередньо можна сказати, що це був 120-мм запальний боєприпас від системи "Град".

Що передувало: Раніше в суботу російські ЗМІ повідомили з посиланням на джерело в правоохоронних органах, що близько 04:00 мск (03:00 за Києвом – ред.) нібито снаряд розірвався на території Тарасівського району Ростовської області за кілометр від державного кордону РФ з Україною.

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Голова СК Росії Олександр Бастрикін доручив слідчим головного слідчого управління СК Росії порушити кримінальну справу за цим фактом.

Чому це важливо? Такими бездоказовими повідомленнями з посиланням на джерела Росія може створювати привід для вторгнення в Україну.