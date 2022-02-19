Новости об "обстрелах" Ростовской области повторяют фейки 2014-го – Залужный

Главнокомандующий ВСУ заявил, что сообщения российских медиа о якобы обстрелах со стороны Украины территорий рядом с населенными пунктами Ростовской области, являются фейковыми, и именно такие "новости" обнародовала российская пропаганда еще в начале войны в 2014 году.

Источник: Валерий Залужный в Facebook

Прямая речь: "Российская пропаганда продолжает распространять фейки, обвиняя Вооруженные Силы Украины и нагнетая ситуацию. Так, российские СМИ сегодня (19 февраля – УП) обнародовали информацию о якобы обстрелах со стороны Украины территорий рядом с населенными пунктами Ростовской области. Подразделения Объединенных сил не производили никаких обстрелов с артиллерийских систем ни оккупированных территорий, ни территории РФ.

Информация, активно распространяющаяся в российских СМИ о якобы обстрелах территории Ростовской области Вооруженными Силами Украины, является откровенной ложью и провокацией. Ведь для создания "сенсационных сообщений" оккупанты используют подготовленные и обнародованные ими фейки еще в 2014 году".

Подробности: В подтверждение своих слов главнокомандующий ВСУ обнародовал скрин сообщения российской пропаганды, датированный 2014 годом, который соответствует тому, которое было обнародовано об "обстрелах" в субботу, 19 февраля.

Прямая речь: "В частности, фейковым является сообщение о разрывах якобы украинского реактивного снаряда от РСЗО "Град" и 122 мм снаряда в Ростовской области. Следует отметить, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода на расстоянии свыше 21 км от линии столкновения, что превышает максимальную дальность стрельбы реактивных систем залпового огня "Град" и 122-мм пушки, находящиеся на вооружении ВС Украины.

Следовательно, при отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях, совершают хаотические обстрелы населенных пунктов и сознательно продуцируют лживые сообщения".

Предыстория: По данным российских СМИ, в Тарасовском районе Ростовской области у украинской границы обнаружили место разрыва уже второго за день снаряда – предположительно от системы "Град".