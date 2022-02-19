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Роспропаганда анонсує теракти на Донбасі, наперед звинувачує Україну

Світлана КізіловаСубота, 19 лютого 2022, 19:39
Роспропаганда анонсує теракти на Донбасі, наперед звинувачує Україну
Фото Укрінформ

Російські медіа опублікували "схему української наступальної операції" на ОРДЛО, нібито підготовлену Києвом. На підтвердження цих даних у РосЗМІ з'явилося відео з "агентом України", який на камеру анонсує можливі вибухи у людних місцях на Донбасі.

Джерело: РИА Новости

Деталі: В ефірі російського Першого каналу показали нібито "українського розвідника Антона Мацанюка", який заявив про плани українських військових "розмістити саморобні бомби на важливих об'єктах" в ОРДО - мостах, залізничних вокзалах

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Пряма мова героя сюжету: "При настанні часу Ч їм буде дано вказівку з розміщенням схронів, в яких знаходяться СВУ (саморобні вибухові пристрої - УП), щоб надалі ці СВУ були встановлені в критично важливих об'єктах "ДНР" - це мости, це скупчення людей, це залізничні переїзди, також по дорозі перших осіб "республіки" і військових кортежів".

Деталі: Крім цього, РИА Новости опублікували мапу "наступальної операції", яку начебто готує ЗСУ.

 
Зображення російських пропагандистських ресурсів

Чому це важливо: Росія може влаштувати провокації на підконтрольній їй території Донбасу, а у жертвах серед мирного населення звинуватити Україну. Саме це може стати приводом для спроб повномасштабного вторгнення в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 19 лютого президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна не планує жодних наступальних операцій.

Теми: терактпровокаціїРосіяОРДЛО
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