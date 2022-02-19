Роспропаганда анонсирует теракты на Донбассе, заранее обвиняя Украину

Российские медиа опубликовали "схему украинской наступательной операции" на ОРДЛО, якобы подготовленной Киевом. В подтверждение этих данных в росСМИ появилось видео с "агентом Украины", который на камеру анонсирует возможные взрывы в людных местах на Донбассе.

Источник: РИА Новости

Детали: В эфире российского Первого канала показали якобы "украинского разведчика Антона Мацанюка", который заявил о планах украинских военных "разместить самодельные бомбы на важных объектах" в ОРДО - мостах, железнодорожных вокзалах.

Прямая речь героя сюжета: "При наступлении времени Ч им будет дано указание с размещением схронов, в которых находятся самодельные взрывные устройства (СВУ), чтобы в дальнейшем эти СВУ были установлены в критически важных объектах "ДНР" - это мосты, это скопление людей, это железнодорожные переезды, также на пути следования первых лиц "республики" и военных кортежей".

Детали: Кроме этого, РИА Новости опубликовали карту "наступательной операции", якобы готовящейся ВСУ.

Изображение российских пропагандистских ресурсов

Почему это важно: Россия может устроить провокацию на подконтрольной ей территории Донбасса, при этом в жертвах мирного населения обвинят Украину. Именно это может стать поводом для попытки полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним: 19 февраля президент Владимир Зеленский в очередной раз отметил, что Украина не планирует никаких наступательных операций.