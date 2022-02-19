Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Будапештский меморандум не налагает обязательств – посол Германии в Украине

Светлана КизиловаСуббота, 19 февраля 2022, 20:53
Будапештский меморандум не налагает обязательств – посол Германии в Украине
Анка Фельдгузен, фото Barcroft Media/Getty Images

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен назвала Будапештский меморандум соглашением, не налагающим юридических обязательств на подписавшие его страны. Именно по этому меморандуму Украина согласилась отказаться от своего ядерного оружия.

Источник: Фельдгузен в эфире Украина 24

Детали: В момент обретения независимости Украина располагала третьим по размеру арсеналом ядерного оружия в мире. После подписания Будапештского меморандума в 1994 году Украина отказалась от статуса ядерного государства, а США, Россия и Британия (позже к ним присоединились Китай и Франция) в обмен на это предоставили Киеву гарантии суверенитета и территориальной целостности.

Реклама:

Посол Германии в Украине заявила, что страны, подписавшие указанное соглашение, не имеют никаких международных юридических обязательств.

Прямая речь Фельдгузен: "Будапештский меморандум действительно это такой формат… Это не имеет международных обязательств (ведущий поправил дипломатку, что речь идет о международных юридических обязательствах, и она согласилась - УП)".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: Во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности Владимир Зеленский объявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума о предоставлении Украине гарантий безопасности, а в случае, если эти переговоры не состоятся, Киев поставит под сомнение решение об отказе от ядерного оружия.

Темы: ядерное оружиеГерманияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
ядерное оружие
Боррель: Россия – бензоколонка с атомной бомбой
Виктимблейминг военного времени
Угроза взрыва на ЗАЭС выше, чем ядерного удара со стороны России – Дуда 
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: