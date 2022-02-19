Будапештский меморандум не налагает обязательств – посол Германии в Украине

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен назвала Будапештский меморандум соглашением, не налагающим юридических обязательств на подписавшие его страны. Именно по этому меморандуму Украина согласилась отказаться от своего ядерного оружия.

Источник: Фельдгузен в эфире Украина 24

Детали: В момент обретения независимости Украина располагала третьим по размеру арсеналом ядерного оружия в мире. После подписания Будапештского меморандума в 1994 году Украина отказалась от статуса ядерного государства, а США, Россия и Британия (позже к ним присоединились Китай и Франция) в обмен на это предоставили Киеву гарантии суверенитета и территориальной целостности.

Посол Германии в Украине заявила, что страны, подписавшие указанное соглашение, не имеют никаких международных юридических обязательств.

Прямая речь Фельдгузен: "Будапештский меморандум действительно это такой формат… Это не имеет международных обязательств (ведущий поправил дипломатку, что речь идет о международных юридических обязательствах, и она согласилась - УП)".

Предыстория: Во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности Владимир Зеленский объявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума о предоставлении Украине гарантий безопасности, а в случае, если эти переговоры не состоятся, Киев поставит под сомнение решение об отказе от ядерного оружия.