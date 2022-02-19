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Снайперські гвинтівки, кулемети й оптика: Україна отримала нову партію зброї від Канади ​

Світлана КізіловаСубота, 19 лютого 2022, 22:40
Зброя для ЗСУ від Канади, фото Міноборони

Ввечері 19 лютого до Львову прибув військово-транспортний літак С-17 Королівських Канадських Повітряних сил, який доставив військову допомогу для ЗСУ. ​

Джерело: Міноборони у Facebook

Деталі: Повідомляється, що українська армія отримала військову допомогу від Канади у вигляді снайперських гвинтівок, автоматичних гвинтівок, кулеметів з оптичними засобами прицілювання, пістолетів, приладів нічного бачення і спостереження та військового спорядження.

Вантаж доставлений в рамках Технічної угоди між Міністерством оборони України та Департаментом національної оборони і Збройних сил Канади щодо проведення заходів військової підготовки в Україні. Це вже другий борт Королівських Канадських ПС  зі зброєю для ЗСУ (перший прибув 4 лютого). Водночас наголошується, що на цьому підтримка Канадою не припиниться – очікується, що ближчим часом буде виконано ще декілька аналогічних рейсів.

Пряма мова міністра оборони України Олексія Резнікова: "Дякую нашим партнерам і друзям за це важливе і своєчасне рішення! Окрема подяка ​ Міністру національної оборони Аніті Ананд за її стійку позицію щодо підтримки України".

Нагадаємо: Москву дратує те, що партнери України надають Києву військову допомогу для протидії агресії РФ.

Теми: зброяКанадаУкраїнаЗбройні сили
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