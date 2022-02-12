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Путін пожалівся Байдену: Захід не чинить "належний тиск" на Україну

Світлана КізіловаСубота, 12 лютого 2022, 20:42
Путін пожалівся Байдену: Захід не чинить належний тиск на Україну
Путін, фото AFP/Getty Images

Помічник президента РФ Юрій Ушаков розповів деталі телефонної розмови Володимира Путіна із президентом США Джо Байденом, яка пройшла у суботу на тлі можливої ​​ескалації.

Джерело: ТАСС з посиланням на Ушакова

Пряма мова Ушакова: "(Путін - УП) звернув увагу на небезпеку мілітаризації України, її накачування сучасною зброєю, чим цілеспрямовано займаються західні країни, тим самим заохочуючи можливі провокації українських силовиків як щодо Донбасу, так і щодо Криму".

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Деталі: Помічник Путіна додав, що під час телефонних переговорів Байден нагадав про можливі санкції проти Росії у разі ескалації, також президенти з ініціативи РФ обговорили мінські домовленості.

За словами Ушакова, Путін розповів Байдену, "як Київ саботує мінські угоди" і звернув його увагу на те, що Захід "не здійснює належного натиску" на Київ.

У Путіна додали, що "розмова пройшла в обстановці безпрецедентного нагнітання американськими офіційними особами істерії про нібито неминуче вторгнення Росії в Україну".

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Чому це важливо: Москва всіляко намагається змусити Київ провести на окупованих територіях Луганської та Донецької областей вибори під дулами російських автоматів. І таким чином фактично легітимізувати в Україні підконтрольні Кремлю маріонеткові режими, через які буде зручно впливати на політичне життя в нашій країні. На думку РФ, Україна зобов'язана виконати цю вимогу у якості дотримання мінських угод.

Україна ж, у свою чергу, вимагає виведення російських військ з ОРДЛО, повернення контролю над кордоном і лише потім готова обговорювати волевиявлення в цих регіонах.

Нагадаємо:

  • Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам НАТО про напад Росії на Україну, який, ймовірно, може статися найближчим часом.
  • Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден під час суботньої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним застеріг його від вторгнення в Україну.

Знати більше: Чи можливе вторгнення в Україну? Які перспективи наступу Росії

Теми: ПутінУкраїнаБайденМінські угоди
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