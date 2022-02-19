Снайперские винтовки, пулеметы и оптика: Украина получила новую партию оружия от Канады

Вечером 19 февраля во Львов прибыл военно-транспортный самолет С-17 Королевских Канадских Воздушных сил, доставивший военную помощь для ВСУ.

Источник: Минобороны в Facebook

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Детали: Сообщается, что украинская армия получила военную помощь от Канады в виде снайперских винтовок, автоматических винтовок, пулеметов с оптическими средствами прицеливания, пистолетов, приборов ночного видения и наблюдения и военного снаряжения.

Груз доставлен в рамках Технического соглашения между Министерством обороны Украины и Департаментом национальной обороны и Вооруженными силами Канады о проведении мероприятий военной подготовки в Украине. Это уже второй борт Королевских Канадских ВС с оружием для ВСУ (первый прибыл 4 февраля). В то же время отмечается, что поддержка Канадой не прекратится – ожидается, что в ближайшее время будет выполнено еще несколько аналогичных рейсов.

Прямая речь министра обороны Украины Алексея Резникова: "Спасибо нашим партнерам и друзьям за это важное и своевременное решение! Отдельное спасибо Министру национальной обороны Аните Ананд за ее устойчивую позицию по поддержке Украины".

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Напомним: Москву раздражает, что партнеры Украины оказывают Киеву военную помощь для противодействия агрессии РФ.