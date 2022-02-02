У Києві знову рекордна кількість хворих на Covid – за добу 2 499
За добу 1 лютого у столиці зафіксували 2 499 хворих на коронавірус, 14 людей померли.
Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка
Пряма мова Кличка: "2 499 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 14 людей померли".
Деталі: Серед нових хворих понад 300 дітей: 169 дівчаток від 2 місяців до 17 років і 179 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (428), Оболонському (343) та в Деснянському (308) районах.
До лікарень столиці госпіталізували 114 хворих на коронавірус та 140 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
Всього за період пандемії у Києві вже 370 492 підтверджених випадки коронавірусу, 8 524 хворих померли, подолали вірус 337 860 мешканців столиці, з них 995 зва минулу добу.
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Передісторія:
- За 27 січня у Києві зафіксували 2 384 нових випадки коронавірусу – це була найбільша добова кількість хворих за минулий рік.
- За добу 28 січня у столиці виявили 2 418 випадків Covid.
- За добу 31 січня у столиці лабораторно підтвердили 2 363 нових випадки коронавірусу, 5 хворих померли, зокрема, чоловік 22 років.