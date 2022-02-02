Підозрюваний Кузьміних попросив тимчасово виключити його з фракції "слуг"

Народний депутат з фракції "Слуги народу" Сергій Кузьміних попросив виключити його тимчасово із фракції на період слідства.

Джерело: повідомлення речниці партії "Слуга народу" Юлії Палійчук у Telegram

Пряма мова Палійчук: "Народний депутат Сергій Кузьміних направив голові партії "Слуга Народу" Олені Шуляк та очільнику фракції Давиду Арахамії листа щодо подій за його участі, які мали місце 28 січня 2022 року.

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В ньому народний депутат просить виключити його з числа членів фракції тимчасово з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена у встановленому законом порядку".

Деталі: За її словами, заяву Кузьміних розглянуть на найближчому засіданні фракції.

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