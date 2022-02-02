Підозрюваний Кузьміних попросив тимчасово виключити його з фракції "слуг"
Середа, 2 лютого 2022, 14:32
Народний депутат з фракції "Слуги народу" Сергій Кузьміних попросив виключити його тимчасово із фракції на період слідства.
Джерело: повідомлення речниці партії "Слуга народу" Юлії Палійчук у Telegram
Пряма мова Палійчук: "Народний депутат Сергій Кузьміних направив голові партії "Слуга Народу" Олені Шуляк та очільнику фракції Давиду Арахамії листа щодо подій за його участі, які мали місце 28 січня 2022 року.
В ньому народний депутат просить виключити його з числа членів фракції тимчасово з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена у встановленому законом порядку".
Деталі: За її словами, заяву Кузьміних розглянуть на найближчому засіданні фракції.
Передісторія:
- Увечері 28 січня детективи НАБУ спільно з ДБР викрили народного депутата з фракції "Слуга народу" Сергія Кузьміних на отриманні хабаря.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував викриття депутата Сергія Кузьміних на отриманні хабаря, порівнявши зі справою п'ятого президента Петра Порошенка.
- 31 січня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру Кузьміних.
Українська правда