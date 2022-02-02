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Підозрюваний Кузьміних попросив тимчасово виключити його з фракції "слуг"

Середа, 2 лютого 2022, 13:32
Підозрюваний Кузьміних попросив тимчасово виключити його з фракції слуг
ФОТО З ФЕЙСБУК КУЗЬМІНИХ

Народний депутат з фракції "Слуги народу" Сергій Кузьміних попросив виключити його тимчасово із фракції на період слідства.

Джерело: повідомлення речниці партії "Слуга народу" Юлії Палійчук у Telegram

Пряма мова Палійчук: "Народний депутат Сергій Кузьміних направив голові партії "Слуга Народу" Олені Шуляк та очільнику фракції Давиду Арахамії листа щодо подій за його участі, які мали місце 28 січня 2022 року.

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В ньому народний депутат просить виключити його з числа членів фракції тимчасово з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена у встановленому законом порядку".

Деталі: За її словами, заяву Кузьміних розглянуть на найближчому засіданні фракції.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Увечері 28 січня детективи НАБУ спільно з ДБР викрили народного депутата з фракції "Слуга народу" Сергія Кузьміних на отриманні хабаря. 
  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував викриття депутата Сергія Кузьміних на отриманні хабаря, порівнявши зі справою п'ятого президента Петра Порошенка.
  • 31 січня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру Кузьміних.

Українська правда
Теми: Верховна Радакорупція
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