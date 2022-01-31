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Венедіктова підписала підозру "слузі" Кузьміних, якого викрили на хабарі

Понеділок, 31 січня 2022, 15:58
Венедіктова підписала підозру слузі Кузьміних, якого викрили на хабарі
Гроші, вилучені у Кузьміних. Фото: НАБУ

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату від "Слуги народу" Сергію Кузьміних, якого викрили на отриманні хабара 28 січня.   

Джерело: повідомлення Венедіктової у Facebook

Пряма мова Венедіктової: "Депутат підозрюється у скоєнні злочину з використанням своїх службових повноважень і впливу. Мова про правопорушення в сфері медицини. Медицини, на яку сьогодні держава виділяє колосальні кошти і небезпідставно, звісно. Образливо. Нічого і додати…

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Підозра мною підписана. Далі своє слово скаже суд".

Деталі: Кузьміних підозрюють в отриманні хабаря 558 тисяч гривень під час організації закупівель медобладнання.

За даними слідства, він отримав гроші за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Увечері 28 січня детективи НАБУ спільно з ДБР викрили народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних на отриманні хабаря. 
  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував викриття депутата Сергія Кузьміних на отриманні хабаря, порівнявши зі справою п'ятого президента Петра Порошенка.

Українська правда
Теми: Слуга народукорупція
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