Венедіктова підписала підозру "слузі" Кузьміних, якого викрили на хабарі
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату від "Слуги народу" Сергію Кузьміних, якого викрили на отриманні хабара 28 січня.
Джерело: повідомлення Венедіктової у Facebook
Пряма мова Венедіктової: "Депутат підозрюється у скоєнні злочину з використанням своїх службових повноважень і впливу. Мова про правопорушення в сфері медицини. Медицини, на яку сьогодні держава виділяє колосальні кошти і небезпідставно, звісно. Образливо. Нічого і додати…
Підозра мною підписана. Далі своє слово скаже суд".
Деталі: Кузьміних підозрюють в отриманні хабаря 558 тисяч гривень під час організації закупівель медобладнання.
За даними слідства, він отримав гроші за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.
Передісторія:
- Увечері 28 січня детективи НАБУ спільно з ДБР викрили народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних на отриманні хабаря.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував викриття депутата Сергія Кузьміних на отриманні хабаря, порівнявши зі справою п'ятого президента Петра Порошенка.