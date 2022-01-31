Венедіктова підписала підозру "слузі" Кузьміних, якого викрили на хабарі

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату від "Слуги народу" Сергію Кузьміних, якого викрили на отриманні хабара 28 січня.

Джерело: повідомлення Венедіктової у Facebook

Пряма мова Венедіктової: "Депутат підозрюється у скоєнні злочину з використанням своїх службових повноважень і впливу. Мова про правопорушення в сфері медицини. Медицини, на яку сьогодні держава виділяє колосальні кошти і небезпідставно, звісно. Образливо. Нічого і додати…

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Підозра мною підписана. Далі своє слово скаже суд".

Деталі: Кузьміних підозрюють в отриманні хабаря 558 тисяч гривень під час організації закупівель медобладнання.

За даними слідства, він отримав гроші за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

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