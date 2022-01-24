8,5 тис. солдатів у США підготували до рівня "підвищеної бойової готовності"

Міністерство оборони США збільшило рівень бойової готовності близько 8,5 тисячі військових, розміщених на території Штатів, щоби мати змогу швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі російського вторгнення до України.

Джерело: пресбрифінг речника Пентаґону Джона Кірбі

Дослівно: "Державний секретар оборони США Ллойд Остін ухвалив рішення збільшити рівень бойової готовності близько 8,5 тисяч американських військових до "підвищеного" через російський тиск у Європі.

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У разі потреби, завдяки збільшеному режиму підвищеної готовності, ці 8,5 тисяч військових можуть бути швидко дислоковані на території наших країн-союзників у Східній Європі. Ці підрозділи є частиною сил швидкого реагування НАТО.

Проте, наразі вони не виконують ніяку військову місію чи бойове завдання, а залишаються розквартировані на території Сполучених Штатів".

Деталі: Кірбі додав, що в Пентаґоні сподіваються цим рішенням показати Росії та президенту Владіміру Путіну, що США залишаються вірними принципу колективної безпеки НАТО.

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За його словами, в разі вторгнення Росії до України, США будуть застосовувати ці підрозділи для оборони НАТО в Східній Європі.

Крім того, Кірбі заявив, що в США немає розбіжностей з європейськими союзниками по НАТО стосовно реагування на російську загрозу в Україні.

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