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8,5 тис. солдатів у США підготували до рівня "підвищеної бойової готовності"

Понеділок, 24 січня 2022, 23:07
БУдівля Пентагону. Фото: Getty Images

Міністерство оборони США збільшило рівень бойової готовності близько 8,5 тисячі військових, розміщених на території Штатів, щоби мати змогу швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі російського вторгнення до України.

Джерело: пресбрифінг речника Пентаґону Джона Кірбі

Дослівно: "Державний секретар оборони США Ллойд Остін ухвалив рішення збільшити рівень бойової готовності близько 8,5 тисяч американських військових до "підвищеного" через російський тиск у Європі.

У разі потреби, завдяки збільшеному режиму підвищеної готовності, ці 8,5 тисяч військових можуть бути швидко дислоковані на території наших країн-союзників у Східній Європі. Ці підрозділи є частиною сил швидкого реагування НАТО.

Проте, наразі вони не виконують ніяку військову місію чи бойове завдання, а залишаються розквартировані на території Сполучених Штатів".

Деталі: Кірбі додав, що в Пентаґоні сподіваються цим рішенням показати Росії та президенту Владіміру Путіну, що США залишаються вірними принципу колективної безпеки НАТО. 

За його словами, в разі вторгнення Росії до України, США будуть застосовувати ці підрозділи для оборони НАТО в Східній Європі.

Крім того, Кірбі заявив, що в США немає розбіжностей з європейськими союзниками по НАТО стосовно реагування на російську загрозу в Україні.

Передісторія:

  • Раніше 24 січня Остін заявив, що запропонував президенту США Джо Байдену різні варіанти реагування для заспокоєння союзників у Європі на тлі російської агресії, зокрема розмістити додаткових військових, проводити регулярні польоти військових літаків та скерувати додатковий флот до акваторії Чорного моря. Про ці плани зазначили також джерела американських журналістів.
  • 24 січня Державний департамент США зобов’язав родини американських дипломатів у Києві повернутися додому, а також дозволив добровільний від’їзд державних службовців у посольстві в Києві. Зголом стало відомо, що подібне рішення стосовно своїх дипломатів у Києві ухвалила Велика Британія.
  • Напередодні 23 січня до Києва прибуло близько 80 тонн військової допомоги від США, зокрема боєприпаси. Перед цим надійшла перша частина допомоги 22 січня, в якій передали також і летальну зброю.
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов запевнив, що ситуація з російськими військами на кордонах "контрольована" і причин для паніки немає.

Денис Карловський, УП
Теми: СШАРосіяНАТОарміявійна
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