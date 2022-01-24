Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

8,5 тис. солдатів у США підготували до рівня "підвищеної бойової готовності"

Понеділок, 24 січня 2022, 22:07
8,5 тис. солдатів у США підготували до рівня підвищеної бойової готовності
БУдівля Пентагону. Фото: Getty Images

Міністерство оборони США збільшило рівень бойової готовності близько 8,5 тисячі військових, розміщених на території Штатів, щоби мати змогу швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі російського вторгнення до України.

Джерело: пресбрифінг речника Пентаґону Джона Кірбі

Дослівно: "Державний секретар оборони США Ллойд Остін ухвалив рішення збільшити рівень бойової готовності близько 8,5 тисяч американських військових до "підвищеного" через російський тиск у Європі.

Реклама:

У разі потреби, завдяки збільшеному режиму підвищеної готовності, ці 8,5 тисяч військових можуть бути швидко дислоковані на території наших країн-союзників у Східній Європі. Ці підрозділи є частиною сил швидкого реагування НАТО.

Проте, наразі вони не виконують ніяку військову місію чи бойове завдання, а залишаються розквартировані на території Сполучених Штатів".

Деталі: Кірбі додав, що в Пентаґоні сподіваються цим рішенням показати Росії та президенту Владіміру Путіну, що США залишаються вірними принципу колективної безпеки НАТО. 

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, в разі вторгнення Росії до України, США будуть застосовувати ці підрозділи для оборони НАТО в Східній Європі.

Крім того, Кірбі заявив, що в США немає розбіжностей з європейськими союзниками по НАТО стосовно реагування на російську загрозу в Україні.

Передісторія:

  • Раніше 24 січня Остін заявив, що запропонував президенту США Джо Байдену різні варіанти реагування для заспокоєння союзників у Європі на тлі російської агресії, зокрема розмістити додаткових військових, проводити регулярні польоти військових літаків та скерувати додатковий флот до акваторії Чорного моря. Про ці плани зазначили також джерела американських журналістів.
  • 24 січня Державний департамент США зобов’язав родини американських дипломатів у Києві повернутися додому, а також дозволив добровільний від’їзд державних службовців у посольстві в Києві. Зголом стало відомо, що подібне рішення стосовно своїх дипломатів у Києві ухвалила Велика Британія.
  • Напередодні 23 січня до Києва прибуло близько 80 тонн військової допомоги від США, зокрема боєприпаси. Перед цим надійшла перша частина допомоги 22 січня, в якій передали також і летальну зброю.
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов запевнив, що ситуація з російськими військами на кордонах "контрольована" і причин для паніки немає.

Денис Карловський, УП
Теми: СШАРосіяНАТОарміявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
США
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
Останні новини
03:04
У кількох областях оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: