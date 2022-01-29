Байден: США "найближчим часом" перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи
Субота, 29 січня 2022, 01:10
Президент США Джо Байден заявив, що США "найближчим часом" перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи.
Джерело: Reuters, The Hill з посиланням на заяву Байдена журналістам
Пряма мова: "Найближчим часом я перекину війська до Східної Європи до країн НАТО… Не дуже багато".
Що передувало: 24 січня стало відомо, що Міністерство оборони США збільшило рівень бойової готовності близько 8,5 тисячі військових, розміщених на території Штатів, щоби мати змогу швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі російського вторгнення до України. Повідомлялося, що В Пентаґоні сподіваються цим рішенням показати Росії та президенту Володимиру Путіну, що США залишаються вірними принципу колективної безпеки НАТО.
Нагадаємо:
- У ніч на 22 січня до Києва прибула перша частина військової допомоги від Сполучених Штатів, зокрема близько 90,7 тонн летальної зброї й боєприпасів, а 23 січня – друга частина, "понад 80 тонн зброї".
- 25 січня літаком привезли до України чергову частину збройної допомоги США, зокрема близько 300 протитанкових комплексів Javelin.
- 28 січня до України прибула фінальна частина збройної допомоги зі США – на борту 81 тонна зброї.