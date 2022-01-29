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Байден: США "найближчим часом" перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи

Субота, 29 січня 2022, 00:10
Байден: США найближчим часом перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден заявив, що США "найближчим часом" перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи.

Джерело: Reuters, The Hill з посиланням на заяву Байдена журналістам

Пряма мова: "Найближчим часом я перекину війська до Східної Європи до країн НАТО…  Не дуже багато".

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Що передувало: 24 січня стало відомо, що Міністерство оборони США збільшило рівень бойової готовності близько 8,5 тисячі військових, розміщених на території Штатів, щоби мати змогу швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі російського вторгнення до України. Повідомлялося, що В Пентаґоні сподіваються цим рішенням показати Росії та президенту Володимиру Путіну, що США залишаються вірними принципу колективної безпеки НАТО. 

Нагадаємо

  • У ніч на 22 січня до Києва прибула перша частина військової допомоги від Сполучених Штатів, зокрема близько 90,7 тонн летальної зброї й боєприпасів, а 23 січня – друга частина, "понад 80 тонн зброї".
  • 25 січня літаком привезли до України чергову частину збройної допомоги США, зокрема близько 300 протитанкових комплексів Javelin. 
  • 28 січня до України прибула фінальна частина збройної допомоги зі США – на борту 81 тонна зброї. 

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Теми: БайденСШАРосія
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