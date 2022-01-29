Байден: США "найближчим часом" перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи

Президент США Джо Байден заявив, що США "найближчим часом" перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи.

Джерело: Reuters, The Hill з посиланням на заяву Байдена журналістам

Пряма мова: "Найближчим часом я перекину війська до Східної Європи до країн НАТО… Не дуже багато".

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Що передувало: 24 січня стало відомо, що Міністерство оборони США збільшило рівень бойової готовності близько 8,5 тисячі військових, розміщених на території Штатів, щоби мати змогу швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі російського вторгнення до України. Повідомлялося, що В Пентаґоні сподіваються цим рішенням показати Росії та президенту Володимиру Путіну, що США залишаються вірними принципу колективної безпеки НАТО.

Нагадаємо:

У ніч на 22 січня до Києва прибула перша частина військової допомоги від Сполучених Штатів, зокрема близько 90,7 тонн летальної зброї й боєприпасів, а 23 січня – друга частина, "понад 80 тонн зброї".

25 січня літаком привезли до України чергову частину збройної допомоги США, зокрема близько 300 протитанкових комплексів Javelin.

28 січня до України прибула фінальна частина збройної допомоги зі США – на борту 81 тонна зброї.