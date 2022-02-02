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Україна отримає першу партію ліків від Covid "Молнупіравір" вже цього тижня

Середа, 2 лютого 2022, 19:51
Ляшко, фото моз

Міністерство охорони здоров'я очікує поставку перших 60 тисяч курсів препарату "Молнупіравір" для лікування COVID-19 в суботу 5 лютого.

Джерело: глава МОЗ Віктор Ляшко під час засідання комітету Ради з питань здоров'я нації, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Ляшка: "Очікуємо першу поставку 60 тис. курсів у суботу препарату "Молнупіравір", який був законтарктований нами.

Це противірусний препарат прямої дії".

Деталі: Він додав, що першу партію препарату Ремдесевір для лікування COVID-19 вже розвезли по регіонах.

Нагадаємо: У вересні 2021 року в Україну прибули 20 тисяч флаконів "Бамланівімабу" та 40 тисяч флаконів "Етесевімабу", ці препарати включили у протоколи лікування коронавірусу.

МОЗ підписало угоду на закупівлю 300 тисяч курсів препарату "Молнупіравір", який використовується для лікування Covid-19.

Теми: коронавіруслікиЛяшко Віктор
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