Туреччина провела над Чорним морем навчальні польоти винищувачів F-16
Неділя, 20 лютого 2022, 03:48
Навчальні польоти над Чорним морем провели військово-повітряні сили Туреччини з використанням винищувачів F-16.
Джерело: Міністерство національної оборони Туреччини у twitter, Укрінформ
Дослівно: "Надводна висотна підготовка проводилася із залученням восьми літаків F-16".
Деталі: Навчальні польоти проводилися на висоті 30-35 тисяч футів (9,1-10,7 км).
У польотах брали участь літаки 5-ї головної реактивної бази командування ВПС Туреччини.
Нагадаємо: Два іспанські винищувачі Eurofighter, розміщені у Болгарії в рамках місії НАТО, були екстрено підняті у повітря вранці 17 лютого.