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Туреччина провела над Чорним морем навчальні польоти винищувачів F-16

Ольга Глущенко Неділя, 20 лютого 2022, 03:48
Ілюстартивне фото, Getty Images

Навчальні польоти над Чорним морем провели військово-повітряні сили Туреччини з використанням винищувачів F-16.

Джерело: Міністерство національної оборони Туреччини у twitter, Укрінформ

Дослівно: "Надводна висотна підготовка проводилася із залученням восьми літаків F-16".

Деталі: Навчальні польоти проводилися на висоті 30-35 тисяч футів (9,1-10,7 км).

У польотах брали участь літаки 5-ї головної реактивної бази командування ВПС Туреччини.

Нагадаємо: Два іспанські винищувачі Eurofighter, розміщені у Болгарії в рамках місії НАТО, були екстрено підняті у повітря вранці 17 лютого.

Теми: ТуреччинаавіаЧорне море
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