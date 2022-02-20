Турция провела над Черным морем учебные полеты истребителей F-16
Воскресенье, 20 февраля 2022, 03:48
Учебные полеты над Черным морем совершили военно-воздушные силы Турции с использованием истребителей F-16.
Источник: Министерство национальной обороны Турции в twitter, Укринформ
Дословно: "Надводная высотная подготовка производилась с привлечением восьми самолетов F-16".
Детали: Учебные полеты проводились на высоте 30-35 тысяч футов (9,1-10,7 км).
В полетах участвовали самолеты 5-й главной реактивной базы командования ВВС Турции.
Напомним: Два испанских истребителя Eurofighter, размещенные в Болгарии в рамках миссии НАТО, были экстренно подняты в воздух утром 17 февраля.