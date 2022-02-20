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Турция провела над Черным морем учебные полеты истребителей F-16

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 февраля 2022, 02:48
Турция провела над Черным морем учебные полеты истребителей F-16
Иллюстративное фото, Getty Images

Учебные полеты над Черным морем совершили военно-воздушные силы Турции с использованием истребителей F-16.

Источник: Министерство национальной обороны Турции в twitter, Укринформ

Дословно: "Надводная высотная подготовка производилась с привлечением восьми самолетов F-16".

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Детали: Учебные полеты проводились на высоте 30-35 тысяч футов (9,1-10,7 км).

В полетах участвовали самолеты 5-й главной реактивной базы командования ВВС Турции.

Напомним: Два испанских истребителя Eurofighter, размещенные в Болгарии в рамках миссии НАТО, были экстренно подняты в воздух утром 17 февраля.

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Темы: ТурцияавиаЧерное море
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