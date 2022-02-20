Турция провела над Черным морем учебные полеты истребителей F-16

Учебные полеты над Черным морем совершили военно-воздушные силы Турции с использованием истребителей F-16.

Источник: Министерство национальной обороны Турции в twitter, Укринформ

Дословно: "Надводная высотная подготовка производилась с привлечением восьми самолетов F-16".

Детали: Учебные полеты проводились на высоте 30-35 тысяч футов (9,1-10,7 км).

В полетах участвовали самолеты 5-й главной реактивной базы командования ВВС Турции.

Напомним: Два испанских истребителя Eurofighter, размещенные в Болгарии в рамках миссии НАТО, были экстренно подняты в воздух утром 17 февраля.