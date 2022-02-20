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Україна – 3-тя в Європі за приростом смертей за добу від Covid

Ольга Глущенко Неділя, 20 лютого 2022, 05:38
Україна – 3-тя в Європі за приростом смертей за добу від Covid
фото: Ельдар Сарахман, УП

18 лютого у світі діагностували 1 590 061 новий випадок захворювання на коронавірус. За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Польща, Україна.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у Росії, Німеччині, Бразилії.

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Зокрема, у Росії зафіксували понад 179 тисяч, у Німеччині – понад 137 тисяч і у Бразилії – понад 103 тисячі нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Південна Корея і Японія. Україна – на 16 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у Бразилії (827), Росії (798), США (715). Україна (260 смертей) в цьому списку на 9 позиції. Загалом у світі за добу від недуги померли 8 093 особи.

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В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Росія, Німеччина, Франція.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Польща, Україна.

 

За весь час пандемії вилікувались від недуги 348 798 206 осіб. Наразі нараховується понад 69 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 901 228 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 18 лютого в Україні зафіксовано 31 125 нових випадків Covid, померли 260 хворих, госпіталізовано 3 208 осіб.

Теми: коронавірус
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