Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна – 3-тя в Європі за приростом смертей за добу від Covid

Ольга Глущенко Неділя, 20 лютого 2022, 06:38
фото: Ельдар Сарахман, УП

18 лютого у світі діагностували 1 590 061 новий випадок захворювання на коронавірус. За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Польща, Україна.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у Росії, Німеччині, Бразилії.

Зокрема, у Росії зафіксували понад 179 тисяч, у Німеччині – понад 137 тисяч і у Бразилії – понад 103 тисячі нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Південна Корея і Японія. Україна – на 16 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у Бразилії (827), Росії (798), США (715). Україна (260 смертей) в цьому списку на 9 позиції. Загалом у світі за добу від недуги померли 8 093 особи.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Росія, Німеччина, Франція.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Польща, Україна.

 

За весь час пандемії вилікувались від недуги 348 798 206 осіб. Наразі нараховується понад 69 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 901 228 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 18 лютого в Україні зафіксовано 31 125 нових випадків Covid, померли 260 хворих, госпіталізовано 3 208 осіб.

Теми: коронавірус
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський звернувся до "Бухарестської дев'ятки": Спільно маємо посадити РФ за стіл переговорів

фото ЗСУ утримали оборону і відбили прорив ворога під Черніговом

Головні новини четверга і ночі: загальна мобілізація, можливий план захоплення Києва

НБУ заборонив банкам обслуговувати росіян та білорусів

Росія планує оточити Київ – Блінкен

Президент: До Києва увійшли диверсійні групи, мене позначили як ціль номер один

Усі новини...
коронавірус
Covid: більше 31 тисячі нових випадків, найбільше у Києві
Ковід: У світі 1,9 мільйона хворих, за захворюваністю лідирують Німеччина та Росія
У ЛДПР твердять, що Жириновський одужує від коронавірусу
Останні новини
10:45
Війська РФ передумали сідати в Гостомелі, поїдуть з Білорусі
10:38
СБУ: Не вірте фейкам про "перевірку", не переходьте за посиланням
10:33
ЗСУ збили ворожий літак на Черкащині, шукають пілота
10:09
ЦОС: Поточна оперативна обстановка
10:07
Генштаб повідомив про ворожу ДРГ на Оболоні
09:58
В зоні відчуження зафіксували перевищення радіації – раніше ЧАЕС окупував ворог
09:55
відеоЗСУ опублікували відео з новими полоненими загарбниками
09:45
оновлено від 9:10Ворог захопив два авто ЗСУ і з колоною помчав у центр Києва. Всіх знешкодили
09:39
Під Херсоном були тяжкі бої за міст через Дніпро, його контролює Україна - мер
09:25
Президент Польщі: бомбардування Києва – це прямий тероризм
Усі новини...