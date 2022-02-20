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Украина – 3-я в Европе по приросту смертей в сутки от Covid

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 февраля 2022, 06:38
фото: Эльдар Сарахман, УП

18 февраля в мире диагностировали 1 590 061 новый случай заболевания коронавирусом. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Польша, Украина.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев было выявлено в России, Германии, Бразилии.

В частности, в России зафиксировали более 179 тысяч, в Германии – более 137 тысяч и в Бразилии – более 103 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Южная Корея и Япония. Украина – на 16 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в Бразилии (827), России (798), США (715). Украина (260 смертей) в этом списке на 9 позиции. Всего в мире за сутки от недуга умерли 8 093 человека.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Россия, Германия, Франция.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Польша, Украина.

 

За все время пандемии излечились от болезни 348 798 206 человек. В настоящее время насчитывается более 69 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 901 228 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 18 февраля в Украине зафиксировано 31 125 новых случаев Covid, умерли 260 больных, госпитализированы 3 208 человек.

Темы: коронавирус


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