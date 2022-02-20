Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ковід: в Україні понад 17 тисяч нових заражень, 152 людини померли

Світлана КізіловаНеділя, 20 лютого 2022, 08:24
Фото pixabay

За добу 19 лютого в Україні було зафіксовано 17 448 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Найбільше заражень у Києві (2126), Харківській (1398) та Дніпропетровській (1077) обласнях.

Серед 17 448 нових хворих дітей – 1 473, а медпрацівників – 142.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 172 людини, летальних випадків – 152, водночас одужало 11 963 особи.

Крім того, 19 лютого було вакциновано 29 528 людей. Першу дозу ковід-щеплення отримали 8 326 людей, другу дозу – 13 041 людина, додаткову дозу отримали 93 людини, бустерну – 8 068 людей.

Нагадаємо:

  • 18 лютого в Україні було зафіксовано 31 125 нових випадків Covid, померли 260 хворих, госпіталізовано 3 208 осіб.

Теми: коронавірусепідеміяКиїв
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський звернувся до "Бухарестської дев'ятки": Спільно маємо посадити РФ за стіл переговорів

фото ЗСУ утримали оборону і відбили прорив ворога під Черніговом

Головні новини четверга і ночі: загальна мобілізація, можливий план захоплення Києва

НБУ заборонив банкам обслуговувати росіян та білорусів

Росія планує оточити Київ – Блінкен

Президент: До Києва увійшли диверсійні групи, мене позначили як ціль номер один

Усі новини...
коронавірус
Україна – 3-тя в Європі за приростом смертей за добу від Covid
Covid: більше 31 тисячі нових випадків, найбільше у Києві
Ковід: У світі 1,9 мільйона хворих, за захворюваністю лідирують Німеччина та Росія
Останні новини
10:45
Війська РФ передумали сідати в Гостомелі, поїдуть з Білорусі
10:38
СБУ: Не вірте фейкам про "перевірку", не переходьте за посиланням
10:33
ЗСУ збили ворожий літак на Черкащині, шукають пілота
10:09
ЦОС: Поточна оперативна обстановка
10:07
Генштаб повідомив про ворожу ДРГ на Оболоні
09:58
В зоні відчуження зафіксували перевищення радіації – раніше ЧАЕС окупував ворог
09:55
відеоЗСУ опублікували відео з новими полоненими загарбниками
09:45
оновлено від 9:10Ворог захопив два авто ЗСУ і з колоною помчав у центр Києва. Всіх знешкодили
09:39
Під Херсоном були тяжкі бої за міст через Дніпро, його контролює Україна - мер
09:25
Президент Польщі: бомбардування Києва – це прямий тероризм
Усі новини...