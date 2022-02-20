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Ковід: в Україні понад 17 тисяч нових заражень, 152 людини померли

Світлана КізіловаНеділя, 20 лютого 2022, 07:24
Ковід: в Україні понад 17 тисяч нових заражень, 152 людини померли
Фото pixabay

За добу 19 лютого в Україні було зафіксовано 17 448 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Найбільше заражень у Києві (2126), Харківській (1398) та Дніпропетровській (1077) обласнях.

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Серед 17 448 нових хворих дітей – 1 473, а медпрацівників – 142.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 172 людини, летальних випадків – 152, водночас одужало 11 963 особи.

Крім того, 19 лютого було вакциновано 29 528 людей. Першу дозу ковід-щеплення отримали 8 326 людей, другу дозу – 13 041 людина, додаткову дозу отримали 93 людини, бустерну – 8 068 людей.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • 18 лютого в Україні було зафіксовано 31 125 нових випадків Covid, померли 260 хворих, госпіталізовано 3 208 осіб.

Теми: коронавірусепідеміяКиїв
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