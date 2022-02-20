Ковид: в Украине более 17 тысяч новых заражений, 152 человека скончались
Воскресенье, 20 февраля 2022, 07:24
За сутки 19 февраля в Украине было зафиксировано 17448 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.
Источник: данные Минздрава
Детали: Больше всего заражений в Киеве (2126), Харьковской (1398) и Днепропетровской (1077) областях.
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Среди 17 448 новых больных - детей 1473, а медработников – 142.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 172 человека, летальных исходов – 152, в то же время выздоровели 11 963 человека.
Кроме того, 19 февраля было вакцинировано 29528 человек. Первую дозу ковид-прививки получили 8326 человек, вторую дозу – 13041 человек, дополнительную дозу получили 93 человека, бустерную – 8068 человек.
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Напомним:
- 18 февраля в Украине было зафиксировано 31 125 новых случаев Covid, умерли 260 больных, госпитализированы 3 208 человек.