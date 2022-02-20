Ковид: в Украине более 17 тысяч новых заражений, 152 человека скончались

За сутки 19 февраля в Украине было зафиксировано 17448 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Источник: данные Минздрава

Детали: Больше всего заражений в Киеве (2126), Харьковской (1398) и Днепропетровской (1077) областях.

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Среди 17 448 новых больных - детей 1473, а медработников – 142.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 172 человека, летальных исходов – 152, в то же время выздоровели 11 963 человека.

Кроме того, 19 февраля было вакцинировано 29528 человек. Первую дозу ковид-прививки получили 8326 человек, вторую дозу – 13041 человек, дополнительную дозу получили 93 человека, бустерную – 8068 человек.

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