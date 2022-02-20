Джонсон: Росія планує найбільшу з 1945 року війну в Європі

Наявні дані свідчать про те, що Росія планує найбільшу війну в Європі з 1945 року, заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

Про це він розповів в інтерв’ю BBC під час свого перебування в Мюнхені, пише "Європейська правда".

За словами глави уряду Британії, президент США Джо Байден розповів західним лідерам про припущення розвідки, що російські війська планують не просто увійти в Україну зі сходу, через Донбас, а й з боку Білорусі та напрямків навколо Києва.

Реклама:

"Я боюся сказати, що план, який ми бачимо, призначений для чогось, що може стати справді найбільшою війною в Європі з 1945 року тільки з погляду масштабу", - сказав прем'єр-міністр.

За словами Джонсона, є всі ознаки того, що "план у певному сенсі вже розпочався". На питання, чи вважається все ще неминучим російське вторгнення, Джонсон сказав: "Боюсь, що саме на це вказують докази, їх не прикрасити".

Він додав, що люди повинні також враховувати потенційну загибель не лише українців, а й молодих росіян.

ВІДЕО ДНЯ

Джонсон також зазначив, що Британія введе ще більш далекосяжні санкції проти Росії, ніж очікувалося раніше. За його словами, Британія та США зупинять російські компанії, які "торгують фунтами і доларами" - крок, який, за його словами, "дуже сильно вдарить" по Росії.

Під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки Джонсон заявив, що наслідки нового російського вторгнення в Україну будуть відчуватися у всьому світі.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила, що вже наступного тижня в Україні може розгорнутися "найгірший сценарій" російського вторгнення.