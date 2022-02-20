Джонсон: Россия планирует величайшую с 1945 года войну в Европе

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что Россия планирует величайшую войну в Европе с 1945 года, заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Об этом он рассказал в интервью BBC во время своего пребывания в Мюнхене, пишет "Европейская правда".

По словам главы правительства Британии, президент США Джо Байден рассказал западным лидерам о предположении разведки, что российские войска планируют не просто войти в Украину с востока, через Донбасс, но и со стороны Беларуси и направлений вокруг Киева.

"Я боюсь сказать, что план, который мы видим, предназначен для чего-то, что может стать действительно величайшей войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштаба", - сказал премьер-министр.

По словам Джонсона, есть все признаки того, что "план в известном смысле уже начался". На вопрос, считается ли все еще неизбежным российское вторжение, Джонсон сказал: "Боюсь, что именно на это указывают доказательства, их не украсить".

Он добавил, что люди должны также учитывать потенциальную гибель не только украинцев, но и молодых россиян.

Джонсон также отметил, что Британия введет еще более далеко идущие санкции против России, чем ожидалось ранее. По его словам, Британия и США остановят российские компании, "торгующие фунтами и долларами" - шаг, который, по его словам, "очень сильно ударит" по России.

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Джонсон заявил, что последствия нового российского вторжения в Украину будут ощущаться во всем мире.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила, что уже на следующей неделе в Украине может развернуться "наихудший сценарий" российского вторжения.