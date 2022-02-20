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Абхазія обіцяє бойовикам ОРДЛО військову й гуманітарну допомогу

Катерина ТищенкоНеділя, 20 лютого 2022, 12:25
Бжанія, фото з сайту "президента"

Так званий "президент" проросійської самопроголошеної "республіки Абхазія" (територія Грузії) Аслан Бжанія висловив готовність Абхазії надати окупаційній владі ОРДЛО "військову та гуманітарну допомогу".

Джерело: заява Бжанії, Эхо Кавказа

Дослівно Бжанія: "У разі потреби Республіка Абхазія готова надати військову та гуманітарну допомогу Донбасу".

Деталі: За словами Бжанії, в Абхазії з жалем констатують, що офіційний Київ нібито яскраво демонструє відмову від врегулювання конфлікту в рамках переговорного процесу.

"Заохочувана західними кураторами Україна цілеспрямовано рухається до створення провокації, яка може стати загрозою безпеці у всьому регіоні", - йдеться в заяві.

В Абхазії також створено "Єдиний штаб допомоги Донбасу", куди увійшли низка громадських організацій.

Довідка: Більшість країн світу визнає Абхазію автономною республікою у складі Грузії. Росія після війни з Грузією 2008 року визнала Абхазію та Південну Осетію незалежними республіками, там розташовані російські військові бази.

Теми: АбхазіяГрузіяОРДЛО
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