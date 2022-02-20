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Абхазия обещает боевикам ОРДЛО военную и гуманитарную помощь

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 февраля 2022, 12:25
Бжания, фото с сайта "президента"

Так называемый "президент" пророссийской самопровозглашенной "республики Абхазия" (территория Грузии) Аслан Бжания выразил готовность Абхазии предоставить оккупационным властям ОРДЛО "военную и гуманитарную помощь".

Источник: заявление Бжании, Эхо Кавказа

Дословно Бжания: "В случае необходимости Республика Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу".

Детали: По словам Бжании, в Абхазии с сожалением констатируют, что официальный Киев якобы ярко демонстрирует отказ от урегулирования конфликта в рамках переговорного процесса.

"Поощряемая западными кураторами, Украина целенаправленно движется к созданию провокации, которая может стать угрозой безопасности во всём регионе", - говорится в заявлении.

В Абхазии также создан "Единый штаб помощи Донбассу", куда вошли ряд общественных организаций.

Справка: Большинство стран мира признает Абхазию автономной республикой в составе Грузии. Россия после войны с Грузией в 2008 году признала Абхазию и Южную Осетию независимыми республиками, там расположены российские военные базы.

Темы: АбхазияГрузияОРДЛО


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