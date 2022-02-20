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Загроза війни: Британія та США домовилися про спільні санкції проти РФ

Світлана КізіловаНеділя, 20 лютого 2022, 13:39
Загроза війни: Британія та США домовилися про спільні санкції проти РФ
Байден на Джонсон, фото AFP/Getty Images

Лондон і Вашингтон погодили синхронне запровадження обмежень для Росії на торгівлю в фунтах та доларах у разі повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерело: прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв'ю ВВС

Деталі: За словами Джонсона, у разі ескалації Британія та США запровадять заборону для російських компаній торгувати у фунтах та доларах. Лондон попереджає, що такі санкції завдадуть значної шкоди російській економіці.

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Пряма мова: "Урок (отриманий від окупації Росією Криму) у 2014 році полягає в тому, що ви не можете просто дозволити Володимиру Путіну, щоб це (можливе вторгнення – УП) зійшло йому з рук".

Нагадаємо:

  • Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс запевнила, що у випадку вторгнення Росія отримає пакет жорстких економічних санкцій.
  • Президентка Єврокомісії заявила, що Захід обмежить доступ РФ до фінансових ринків у випадку вторгнення.
  • Віцепрезидентка США Каміла Гарріс також підтвердила, що Сполучені Штати разом із союзниками запровадять безпрецедентні економічні санкції проти Росії у випадку вторгнення в Україну.

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Теми: санкціїПутінСШАВелика Британія
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