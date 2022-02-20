Угроза войны: Британия и США договорились о совместных санкциях против РФ
Воскресенье, 20 февраля 2022, 13:39
Лондон и Вашингтон согласовали синхронное введение ограничений для России на торговлю в фунтах и долларах в случае полномасштабного вторжения в Украину.
Источник: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью BBC
Детали: По словам Джонсона, в случае эскалации Британия и США введут запрет для российских компаний торговать в фунтах и долларах. Лондон предупреждает, что такие санкции нанесут значительный урон российской экономике.
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Прямая речь: "Урок (извлеченный из оккупации Россией Крыма) в 2014 году заключается в том, что вы не можете просто позволить Владимиру Путину, чтобы это (возможное вторжение - УП) сошло ему с рук".
Напомним:
- Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заверила, что в случае вторжения Россия получит пакет жестких экономических санкций.
- Президент Еврокомиссии анонсировала, что Запад ограничит доступ РФ к финансовым рынкам в случае вторжения.
- Вице-президент США Камила Гаррис также подтвердила, что Соединенные Штаты вместе с союзниками введут беспрецедентные экономические санкции против России в случае вторжения в Украину.
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