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Угроза войны: Британия и США договорились о совместных санкциях против РФ

Светлана КизиловаВоскресенье, 20 февраля 2022, 13:39
Угроза войны: Британия и США договорились о совместных санкциях против РФ
Байден и Джонсон, фото AFP/Getty Images

Лондон и Вашингтон согласовали синхронное введение ограничений для России на торговлю в фунтах и долларах в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью BBC

Детали: По словам Джонсона, в случае эскалации Британия и США введут запрет для российских компаний торговать в фунтах и долларах. Лондон предупреждает, что такие санкции нанесут значительный урон российской экономике.

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Прямая речь: "Урок (извлеченный из оккупации Россией Крыма) в 2014 году заключается в том, что вы не можете просто позволить Владимиру Путину, чтобы это (возможное вторжение - УП) сошло ему с рук".

Напомним:

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Темы: санкцииПутинСШАВеликобритания
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