Угроза войны: Британия и США договорились о совместных санкциях против РФ

Лондон и Вашингтон согласовали синхронное введение ограничений для России на торговлю в фунтах и долларах в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью BBC

Детали: По словам Джонсона, в случае эскалации Британия и США введут запрет для российских компаний торговать в фунтах и долларах. Лондон предупреждает, что такие санкции нанесут значительный урон российской экономике.

Реклама:

Прямая речь: "Урок (извлеченный из оккупации Россией Крыма) в 2014 году заключается в том, что вы не можете просто позволить Владимиру Путину, чтобы это (возможное вторжение - УП) сошло ему с рук".

Напомним:

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заверила, что в случае вторжения Россия получит пакет жестких экономических санкций.

Президент Еврокомиссии анонсировала, что Запад ограничит доступ РФ к финансовым рынкам в случае вторжения.

в случае вторжения. Вице-президент США Камила Гаррис также подтвердила, что Соединенные Штаты вместе с союзниками введут беспрецедентные экономические санкции против России в случае вторжения в Украину.