Евакуйовані з ОРДЛО майже дві доби в автобусах без їжі та сну – Денісова

евакуйовані з ОРДЛО, які сиділи в автобусах, фото: "Новая газета"

Омбудсмен Людмила Денісова заявляє, що жителі ОРДЛО, яких примусово евакуювали до РФ, майже дві доби перебувають без їжі та сну в неопалюваних автобусах, а частину евакуйованих було розміщено у спортивній залі м. Таганрога.

Джерело: Денісова у Telegram, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Дослівно: "Жінки з дітьми та люди літнього віку майже дві доби перебувають без їжі та сну у неопалюваних автобусах, а місця тимчасового розміщення, де їх планували оселити – зачинені.

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Російська влада не вживає заходів щодо забезпечення евакуйованих тимчасовим житлом, гарячим харчуванням, медичними послугами, чим порушує частину першу статті 55 Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року (Четверта Женевська конвенція), згідно з якою держава-окупант зобов'язана за допомогою усіх наявних засобів забезпечувати цивільне населення всіма необхідними ресурсами.

У порушення статті 8 Європейської Конвенції з прав людини, яка гарантує право на повагу до приватного та сімейного життя, частину евакуйованих громадян України було розміщено у спортивній залі м. Таганрога Ростовської області".

Деталі: Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової забезпечити належні умови перебування громадян України в РФ, надати необхідну допомогу, в тому числі безкоштовні юридичні консультації та гуманітарну допомогу.

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Вона також звернулася до Генерального комісара УВКБ ООН, світової спільноти щодо негайного реагування на факти порушення РФ статті 49 Конвенції про захист цивільного населення під час війни щодо незаконної евакуації громадян України на територію країни-окупанта.

Разом з тим, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики повідомляє, що мешканці ОРДЛО, яких вивозили до Росії, провели по 10-14 годин в автобусах у чергах на кордоні з РФ.

"Після цього почалися нові митарства. Обіцяних окупаційною владою місць у російських санаторіях на всіх не вистачило. Когось поселили у тісних наметах російського МНС з двоповерховими нарами і вузькими проходами. Когось привезли до величезної спортивної зали, де впритул розставлені десятки розкладачок", - йдеться в повідомленні.

У центрі заявили, що уже 20 лютого на "евакуаційних пунктах" було лише кілька сімей, а у спортзалі таганрозької спортивної школи №13 дві третини розкладачок виявилися порожніми.

Що передувало: 18 лютого ватажки так званих "ДНР" і "ЛНР" оголосили евакуацію жінок і дітей до Росії під надуманим приводом начебто агресії з боку України.

Згодом російське видання "Новая газета" повідомило, що сотні евакуйованих мешканців ОРДО всю ніч провели у холодних автобусах у Ростовській області РФ, їх ніде не прийняли.