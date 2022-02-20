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Эвакуированные из ОРДЛО почти двое суток в автобусах без еды и сна – Денисова

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 февраля 2022, 17:26
Эвакуированные из ОРДЛО почти двое суток в автобусах без еды и сна – Денисова
эвакуированные из ОРДЛО, которые сидели в автобусах, фото: "Новая газета"

Омбудсмен Людмила Денисова заявляет, что жители ОРДЛО, которых принудительно эвакуировали в РФ, почти двое суток находятся без еды и сна в неотапливаемых автобусах, а часть эвакуированных была размещена в спортивном зале г. Таганрога.

Источник: Денисова в Telegram, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Дословно: "Женщины с детьми и пожилые люди почти двое суток находятся без еды и сна в неотапливаемых автобусах, а места временного размещения, где их планировали поселить – закрыты.

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Российские власти не принимают меры по обеспечению эвакуированных временным жильем, горячим питанием, медицинскими услугами, чем нарушают часть первую статьи 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года (Четвертая Женевская конвенция), согласно которой государство-оккупант обязано с помощью всех имеющихся средств обеспечивать гражданское население всеми необходимыми ресурсами.

В нарушение статьи 8 Европейской Конвенции по правам человека, гарантирующей право на уважение к частной и семейной жизни, часть эвакуированных граждан Украины была размещена в спортивном зале г. Таганрога Ростовской области".

Детали: Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой обеспечить надлежащие условия пребывания граждан Украины в РФ, предоставить необходимую помощь, в том числе бесплатные юридические консультации и гуманитарную помощь.

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Она также обратилась к Генеральному комиссару УВКБ ООН, мировому сообществу по поводу немедленного реагирования на факты нарушения РФ статьи 49 Конвенции о защите гражданского населения во время войны относительно незаконной эвакуации граждан Украины на территорию страны-оккупанта.

Вместе с тем, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики сообщает, что вывезенные в Россию жители ОРДЛО провели по 10-14 часов в автобусах в очередях на границе с РФ.

"После этого начались новые мытарства. Обещанных оккупационными властями мест в российских санаториях на всех не хватило. Кого-то поселили в тесных палатках российского МЧС с двухэтажными нарами и узкими проходами. Кого-то привезли в огромный спортивный зал, где вплотную расставлены десятки раскладушек", - говорится в сообщении.

В центре заявили, что уже 20 февраля на "эвакуационных пунктах" было всего несколько семей, а в спортзале таганрогской спортивной школы №13 две трети раскладушек оказались пустыми.

Что предшествовало: 18 февраля главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" объявили эвакуацию женщин и детей в Россию под надуманным предлогом якобы агрессии со стороны Украины.

Впоследствии российское издание "Новая газета" сообщило, что сотни эвакуированных жителей ОРДО всю ночь провели в холодных автобусах в Ростовской области РФ, их нигде не приняли.

Темы: омбудсменОРДЛОРосcия
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