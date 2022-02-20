Авто гуманітарної місії потрапило під обстріл на Луганщині

Автомобіль гуманітарної місії "Проліска" потрапив під обстріл збройних формувань РФ у районі Новоіванівки Луганської області.

Джерело: керівник місії "Проліска" Євген Каплін у Facebook

Дослівно: "Сьогодні о 14:09 автомобіль Золотівського офісу гуманітарної місії "Проліска", повертаючись із Врубівки до Золотого, потрапив під масований обстріл з артилерійських систем калібром 122 мм на ділянці дороги Горське-Попасна в районі населеного пункту Новоіванка (а саме його частини хутір Персіянівка)".

Деталі: Він уточнив, що ця ділянка дороги розташована приблизно за 11 кілометрів від лінії розмежування.

Загиблих та поранених внаслідок обстрілу немає.

Що передувало: 19 лютого народні депутати від "Слуги народу" та представники зарубіжних ЗМІ потрапили під обстріл у районі ООС.