Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Авто гуманітарної місії потрапило під обстріл на Луганщині

Катерина ТищенкоНеділя, 20 лютого 2022, 17:53
Авто гуманітарної місії потрапило під обстріл на Луганщині

Автомобіль гуманітарної місії "Проліска" потрапив під обстріл збройних формувань РФ у районі Новоіванівки Луганської області.

Джерело: керівник місії "Проліска" Євген Каплін у Facebook

Дослівно: "Сьогодні о 14:09 автомобіль Золотівського офісу гуманітарної місії "Проліска", повертаючись із Врубівки до Золотого, потрапив під масований обстріл з артилерійських систем калібром 122 мм на ділянці дороги Горське-Попасна в районі населеного пункту Новоіванка (а саме його частини хутір Персіянівка)".

Реклама:

Деталі: Він уточнив, що ця ділянка дороги розташована приблизно за 11 кілометрів від лінії розмежування.

Загиблих та поранених внаслідок обстрілу немає.

Що передувало: 19 лютого народні депутати від "Слуги народу" та представники зарубіжних ЗМІ потрапили під обстріл у районі ООС.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луганська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Луганська область
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: