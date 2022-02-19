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"Слуги" з іноземними журналістами потрапили під обстріл

Катерина ТищенкоСубота, 19 лютого 2022, 16:20
фото з Telegram Палійчук

Народні депутати та представники зарубіжних ЗМІ потрапили під обстріл у районі ООС.

Джерело: речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у Telegram

Дослівно: "На одній із позицій народні депутати та представники зарубіжних ЗМІ потрапили під обстріл і були евакуйовані в укриття".

Деталі: За даними УП, депутати потрапили під обстріл у Новолуганському.

Як повідомив радник голови МВС Антон Геращенко, під мінометний обстріл на позиції 30 Бригади біля смт Новолуганського потрапили міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, група народних депутатів, а також 25 іноземних журналістів.

"Журналісти CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America могли на власні очі переконатися, хто справді готується до наступу на мирну Україну", - зазначив він.

Перед цим Палійчук повідомила, що народні депутати від "Слуги народу" спільно з представниками закордонних ЗМІ побували на позиціях українських сил у районі Світлодарська.

Нардепи поспілкувалися з військовими щодо оперативної обстановки та щодо загострення, яке спостерігається протягом останніх днів, де військові сказали, що ситуація складна, але повністю контрольована.

Також депутати передали одному із підрозділів ЗСУ дрон, необхідний для виконання завдань в зоні ООС.

Що передувало: Раніше в суботу нардепи з фракції "Слуга народу" прибули в зону ООС, щоб поспілкуватися з військовими та передати їм дрони.

У п’ятницю секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що президент Володимир Зеленський вирішив відправити на лінію фронту представників від Верховної Ради та Кабміну. 

Теми: Слуга народуООС
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