Авто гуманитарной миссии попало под обстрел в Луганской области

Автомобиль гуманитарной миссии "Пролиска" попал под обстрел вооруженных формирований РФ в районе Новоивановки Луганской области.

Источник: руководитель миссии "Пролиска" Евгений Каплин в Facebook

Дословно: "Сегодня в 14:09 автомобиль Золотовского офиса гуманитарной миссии "Пролиска", возвращаясь из Врубовки в Золотое, попал под массированный обстрел из артиллерийских систем калибром 122 мм на участке дороги Горское-Попасная в районе населенного пункта Новоивановка (а именно его части хутор Персияновка)".

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Детали: Он уточнил, что данный участок дороги расположен примерно в 11 километрах от линии разграничения.

Погибших и раненых в результате обстрела нет.

Что предшествовало: 19 февраля народные депутаты от "Слуги народа" и представители зарубежных СМИ попали под обстрел в районе ООС.