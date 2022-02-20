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Окупанти знищили вантажівку української сторони СЦКК

Катерина ТищенкоНеділя, 20 лютого 2022, 19:04
скріншот відео ООС

Внаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ біля населеного пункту Щастя знищено автомобіль ЗіЛ української сторони СЦКК.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "20 лютого з напрямку населеного пункту Весела Гора російсько окупаційними військами було здійснено обстріл позицій Збройних Сил України у напрямку населеного пункту Щастя з застосуванням міномета калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 (6 пострілів), станкового автоматичного гранатомета АГС-17 (30 пострілів), великокаліберного кулемета (10 черг).

Внаслідок цього обстрілу було знищено автомобіль марки ЗіЛ-131 української сторони спільного центру координації та контролю припинення вогню".

Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООС
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