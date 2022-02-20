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Оккупанты уничтожили грузовик украинской стороны СЦКК

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 февраля 2022, 19:04
скриншот видео ООС

В результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск возле населенного пункта Счастье уничтожен автомобиль ЗиЛ украинской стороны СЦКК.

Источник: штаб ООС

Дословно: "20 февраля с направления населенного пункта Веселая Гора российско-оккупационными войсками был произведен обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в направлении населенного пункта Счастье с применением миномета калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 (6 выстрелов), станкового автоматического гранатома7 (30 выстрелов), крупнокалиберного пулемета (10 очередей).

В результате этого обстрела был уничтожен автомобиль марки ЗиЛ-131 украинской стороны совместного центра координации и контроля прекращения огня".

Темы: Объединенные силы на ДонбассеООС


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