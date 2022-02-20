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Міністр оборони оцінив імовірність атаки РФ із Придністров’я

Катерина ТищенкоНеділя, 20 лютого 2022, 18:56
Міністр оборони оцінив імовірність атаки РФ із Придністров’я
Пам'ятник Володимиру Леніну перед Президентським палацом у Тирасполі, фото LightRocket via Getty Images

Міністр оборони Олексій Резніков не вважає можливий напад військ РФ з боку окупованого нею Придністров’я серйозним сценарієм російської агресії щодо України.

Джерело: Резніков в ефірі телеканалу "1+1"

Пряма мова: "Придністров’я – це не серйозний сценарій. Тому що там і Молдова, яка давно чекає можливості відновити свою територіальну цілісність.

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Навчання, які відбуваються контингентом РФ у тимчасово окупованому Придністров’ї – це фарс, який використовується як елемент інформаційної війни".

Що передувало: 26 січня глава МЗС Молдови Ніку Попеску заявив, що Кишинів продовжить вимагати виведення російських військ із Придністров’я, а також знищення застарілих боєприпасів.

Президентка Молдови Мая Санду більше року тому після своєї перемоги на виборах виступила за реформування місії миротворців у Придністров’ї і перетворення її на цивільну.

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У Росії тоді відкинули її вимогу та назвали ці пропозиції "безвідповідальними".

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Теми: Придністров'яРезніковРосія
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