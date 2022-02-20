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Министр обороны оценил вероятность атаки РФ из Приднестровья

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 февраля 2022, 19:56
Памятник Владимиру Ленину перед Президентским дворцом в Тирасполе, фото LightRocket via Getty Images

Министр обороны Алексей Резников не считает возможное нападение войск РФ со стороны оккупированного ею Приднестровья серьезным сценарием российской агрессии в отношении Украины.

Источник: Резников в эфире телеканала "1+1"

Прямая речь: "Приднестровье – это не серьезный сценарий. Потому что там и Молдова, давно ждущая возможности восстановить свою территориальную целостность.

Учения, проходящие контингентом РФ во временно оккупированном Приднестровье – это фарс, используемый как элемент информационной войны".

Что предшествовало: 26 января глава МИД Молдовы Нику Попеску заявил, что Кишинев продолжит требовать вывода российских войск из Приднестровья, а также уничтожения устаревших боеприпасов.

Президент Майя Санду более года назад после своей победы на выборах выступила за реформирование миссии миротворцев в Приднестровье и превращение её в гражданскую.

В России тогда отвергли её требование и назвали эти предложения "безответственными".

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Темы: ПриднестровьеРезниковРосcия


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