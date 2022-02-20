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Резніков: Росія не сформувала ударних угруповань біля України

Катерина ТищенкоНеділя, 20 лютого 2022, 19:12
Резніков: Росія не сформувала ударних угруповань біля України
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА МІНОБОРОНИ

Міністр оборони Олексій Резніков вважає недоречними розмови про те, що повномасштабний напад Росії на Україну може бути "завтра-післязавтра".

Джерело: Резніков в ефірі телеканалу "1+1"

Пряма мова: "Станом на цю годину ударного угрупування Російської Федерації у жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано.

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Тому говорити про те, що завтра-післязавтра буде напад, на мій погляд є недоречним. Але це не означає, що низькі ризики, це не означає, що немає загрози".

Деталі: Резніков також зазначив, що Україна уважно спостерігатиме за засіданням Держдуми РФ, де 22 лютого буде розглядатися українське питання.

"Давайте дивитись на 22 число, у них там якась шаманська подія, де вони з бубнами будуть збиратися і, можливо, приймати якісь цікаві дурнуваті рішення. Але я думаю, що ці рішення призведуть до відмови від Мінських угод з боку Російської Федерації. Ми спостерігаємо за цим", - сказав міністр.

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Що передувало: Раніше спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін повідомив, що Держдума на своєму найближчому пленарному засіданні, наміченому на 22 лютого, обговорить ситуацію, пов'язану з загостренням ситуації на Донбасі та реакцією Заходу.

15 лютого Державна дума Росії проголосувала за те, щоб направити звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати "незалежними" окуповані райони України ОРДЛО.

Речник Путіна заявив, що той взяв до уваги звернення Держдуми РФ про визнання "незалежності" так званих "ДНР" і "ЛНР", але таке визнання не корелює з Мінськими угодами.

Теми: Резніков
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