Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден провів засідання Ради нацбезпеки щодо України

Катерина ТищенкоНеділя, 20 лютого 2022, 22:25
Байден провів засідання Ради нацбезпеки щодо України
Засідання Ради нацбезпеки США щодо України, фото Білого дому

Президент США Джо Байден провів засідання Ради національної безпеки у зв’язку з нарощуванням російських військ біля України.

Джерело: Білий дім

Дослівно: "Сьогодні президент Байден скликав засідання Ради національної безпеки, щоб обговорити останні події, пов’язані з нарощуванням військової могутності Росії на кордонах України".

Реклама:

Деталі: Про будь-які підсумки засідання наразі не повідомляється.

У Twitter Білого дому опубліковано фото із засідання.

Що передувало: У суботу ввечері прессекретар Білого добу Джен Псакі анонсувала, що Байден у неділю проведе засідання Ради національної безпеки щодо ситуації в Україні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БайденСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: