Байден провів засідання Ради нацбезпеки щодо України

Президент США Джо Байден провів засідання Ради національної безпеки у зв’язку з нарощуванням російських військ біля України.

Джерело: Білий дім

Дослівно: "Сьогодні президент Байден скликав засідання Ради національної безпеки, щоб обговорити останні події, пов’язані з нарощуванням військової могутності Росії на кордонах України".

Деталі: Про будь-які підсумки засідання наразі не повідомляється.

У Twitter Білого дому опубліковано фото із засідання.

Що передувало: У суботу ввечері прессекретар Білого добу Джен Псакі анонсувала, що Байден у неділю проведе засідання Ради національної безпеки щодо ситуації в Україні.