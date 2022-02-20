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Байден провів засідання Ради нацбезпеки щодо України

Катерина ТищенкоНеділя, 20 лютого 2022, 23:25
Засідання Ради нацбезпеки США щодо України, фото Білого дому

Президент США Джо Байден провів засідання Ради національної безпеки у зв’язку з нарощуванням російських військ біля України.

Джерело: Білий дім

Дослівно: "Сьогодні президент Байден скликав засідання Ради національної безпеки, щоб обговорити останні події, пов’язані з нарощуванням військової могутності Росії на кордонах України".

Деталі: Про будь-які підсумки засідання наразі не повідомляється.

У Twitter Білого дому опубліковано фото із засідання.

Що передувало: У суботу ввечері прессекретар Білого добу Джен Псакі анонсувала, що Байден у неділю проведе засідання Ради національної безпеки щодо ситуації в Україні.

Теми: БайденСША
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