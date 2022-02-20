Байден скликає Раду нацбезпеки США з приводу ситуації в Україні

Президент Сполучених Штатів Джо Байден проведе в неділю засідання Ради національної безпеки щодо ситуації в Україні.

Джерело: повідомлення прессекретаря Білого добу Джен Псакі

Дослівно: "Президент Байден продовжує стежити за ситуацією в Україні, і його команда національної безпеки регулярно інформує про розвиток подій.

Вона підтвердила, що Росія в будь-який момент може почати напад на Україну".

"…президент скликає засідання Ради нацбезпеки щодо ситуації в Україні".

Деталі: У повідомленні йдеться про те, що Байдена поінформували про зустрічі віце-президента Камали Харріс на полях Мюнхенської конференції з безпеки з президентом України Володимиром Зеленським, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, лідерами країн Балтії, канцлером Німеччини Олафом Шольцем та лідерами інших країн – союзників і партнерів.

Передісторія: Під час брифінгу Байден заявив, що впевнений, що його російський колега Володимир Путін вже ухвалив рішення про напад на Україну.

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