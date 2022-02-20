Байден скликає Раду нацбезпеки США з приводу ситуації в Україні
Президент Сполучених Штатів Джо Байден проведе в неділю засідання Ради національної безпеки щодо ситуації в Україні.
Джерело: повідомлення прессекретаря Білого добу Джен Псакі
Дослівно: "Президент Байден продовжує стежити за ситуацією в Україні, і його команда національної безпеки регулярно інформує про розвиток подій.
Вона підтвердила, що Росія в будь-який момент може почати напад на Україну".
"…президент скликає засідання Ради нацбезпеки щодо ситуації в Україні".
Деталі: У повідомленні йдеться про те, що Байдена поінформували про зустрічі віце-президента Камали Харріс на полях Мюнхенської конференції з безпеки з президентом України Володимиром Зеленським, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, лідерами країн Балтії, канцлером Німеччини Олафом Шольцем та лідерами інших країн – союзників і партнерів.
Передісторія: Під час брифінгу Байден заявив, що впевнений, що його російський колега Володимир Путін вже ухвалив рішення про напад на Україну.
Нагадаємо:
- Російські медіа 19 лютого опублікували "схему української наступальної операції" на ОРДЛО, нібито підготовлену Києвом. На підтвердження цих даних у РосЗМІ з'явилося відео з так званим "агентом України", який на камеру анонсує можливі вибухи у людних місцях на Донбасі.
- Росія може влаштувати провокації на підконтрольній їй території Донбасу, а у жертвах серед мирного населення звинуватити Україну. Саме це може стати приводом для спроб повномасштабного вторгнення в Україну.
- Російсько-окупаційні війська продовжують стріляти в бік українських позицій на сході, внаслідок бойових дій 2 військовослужбовці загинули, ще 4 зазнали поранень.