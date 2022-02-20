Байден провел заседание Совета нацбезопасности по Украине

Президент США Джо Байден провел заседание Совета национальной безопасности в связи с наращиванием российских войск возле Украины.

Источник: Белый дом

Дословно: "Сегодня президент Байден созвал заседание Совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события, связанные с наращиванием военной мощи России на границах Украины".

Детали: О каких-либо итогах заседания пока не сообщается.

В Twitter Белого дома опубликовано фото с заседания.

Что предшествовало: В субботу вечером пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала, что Байден в воскресенье проведет заседание Совета национальной безопасности по ситуации в Украине.