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Байден провел заседание Совета нацбезопасности по Украине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 февраля 2022, 22:25
Байден провел заседание Совета нацбезопасности по Украине
Заседание Совета нацбезопасности США по Украине, фото Белого дома

Президент США Джо Байден провел заседание Совета национальной безопасности в связи с наращиванием российских войск возле Украины.

Источник: Белый дом

Дословно: "Сегодня президент Байден созвал заседание Совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события, связанные с наращиванием военной мощи России на границах Украины".

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Детали: О каких-либо итогах заседания пока не сообщается.

В Twitter Белого дома опубликовано фото с заседания. 

Что предшествовало: В субботу вечером пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала, что Байден в воскресенье проведет заседание Совета национальной безопасности по ситуации в Украине.

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Темы: БайденСША
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