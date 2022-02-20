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Джонсон вбачає "добрий знак" в обіцянках Путіна Макрону

Ольга Глущенко Неділя, 20 лютого 2022, 23:48
Джонсон вбачає добрий знак в обіцянках Путіна Макрону
Борис Джонсон, фото Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон після розмови з колегою Володимиром Путіним обговорив ситуацію в Україні з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

Джерело: пресслужба уряду Британії

Дослівно: "Прем'єр-міністр зазначив, що зобов'язання президента Путіна перед президентом Макроном є добрим знаком того, що він (Путін – ред.), можливо, все ще готовий до пошуку дипломатичного рішення.

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Прем’єр-міністр підкреслив, що позиція України має бути центральною у будь-яких переговорах".

"Лідери погодилися з необхідністю повного виконання як Росією, так і Україною своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей.

Вони (Джонсон і Макрон – ред.) також підкреслили необхідність  того, аби президент Путін відмовився від своїх нинішніх погроз і відвів війська від кордону України".

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Що передувало: Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін після телефонної розмови у неділю домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України.

Нагадаємо: Напередодні президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон провели телефонну розмову про ситуацію на Донбасі.

Теми: Борис ДжонсонМакронРосіяПутін
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