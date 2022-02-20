Джонсон вбачає "добрий знак" в обіцянках Путіна Макрону
Президент Франції Еммануель Макрон після розмови з колегою Володимиром Путіним обговорив ситуацію в Україні з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.
Джерело: пресслужба уряду Британії
Дослівно: "Прем'єр-міністр зазначив, що зобов'язання президента Путіна перед президентом Макроном є добрим знаком того, що він (Путін – ред.), можливо, все ще готовий до пошуку дипломатичного рішення.
Прем’єр-міністр підкреслив, що позиція України має бути центральною у будь-яких переговорах".
"Лідери погодилися з необхідністю повного виконання як Росією, так і Україною своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей.
Вони (Джонсон і Макрон – ред.) також підкреслили необхідність того, аби президент Путін відмовився від своїх нинішніх погроз і відвів війська від кордону України".
Що передувало: Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін після телефонної розмови у неділю домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України.
Нагадаємо: Напередодні президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон провели телефонну розмову про ситуацію на Донбасі.