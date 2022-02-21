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Джонсон видит "добрый знак" в обещаниях Путина Макрону

Ольга ГлущенкоПонедельник, 21 февраля 2022, 00:48
Борис Джонсон, фото Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с коллегой Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Украине с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

Источник: пресс-служба правительства Британии

Дословно: "Премьер-министр отметил, что обязательства президента Путина перед президентом Макроном является хорошим знаком того, что он (Путин – ред.), возможно, все еще готов к поиску дипломатического решения".

Премьер-министр подчеркнул, что позиция Украины должна быть центральной в любых переговорах".

"Лидеры согласились с необходимостью полного выполнения как Россией, так и Украиной своих обязательств в рамках Минских договоренностей.

Они (Джонсон и Макрон – ред.) также подчеркнули необходимость того, чтобы президент Путин отказался от своих нынешних угроз и отвел войска от границы Украины".

Что предшествовало: Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин после телефонного разговора в воскресенье договорились попытаться добиться прекращения огня на востоке Украины.

Напомним: Днем раньше президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор о ситуации в Донбассе.

Темы: Борис ДжонсонМакронРосcияПутин


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