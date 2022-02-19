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Макрон і Зеленський провели термінову розмову "про загострення на фронті"

Ольга Глущенко Субота, 19 лютого 2022, 23:17
Макрон і Зеленський провели термінову розмову про загострення на фронті
Зеленський, фото: twitter

Президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон провели телефонну розмову про ситуацію на Донбасі.

Джерело: Зеленський у twitter, BFM TV із посиланням на Єлисейський палац

Пряма мова: "Провів термінову розмову з Президентом Еммануелем Макроном.

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Поінформував про загострення на фронті, наші втрати, обстріл українських політиків і міжнародних журналістів.

Обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання".

Єлисейський палац повідомляє, що ці дипломатичні переговори є "останніми необхідними зусиллями, щоб уникнути великого конфлікту".

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Також у повідомленні зазначається, що президент Франції докладе всіх зусиль, "щоб зберегти стабільність і мир в Європі". Макрон готовий до нових кроків щодо цього.

Крім того, в Єлисейському палаці заявляють, що ризик розвитку конфлікту, розпочатого Росією, "дуже високий".

Що передувало: Повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон поговорить телефоном з президентом Володимиром Зеленським 19 лютого, а наступного дня - з Володимиром Путіним.

Нагадаємо

  • 8 лютого Макрон прибув до України для переговорів з  Зеленським.  Це був перший за 24 роки візит президента Франції до України.
  • Напередодні Макрон зустрічався у Москві з Путіним. Переговори тривали 6 годин.

Теми: ЗеленськийМакронДонбасвійна
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