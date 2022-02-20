Макрон і Зеленський провели термінову розмову "про загострення на фронті"
Президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон провели телефонну розмову про ситуацію на Донбасі.
Джерело: Зеленський у twitter, BFM TV із посиланням на Єлисейський палац
Пряма мова: "Провів термінову розмову з Президентом Еммануелем Макроном.
Поінформував про загострення на фронті, наші втрати, обстріл українських політиків і міжнародних журналістів.
Обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання".
Єлисейський палац повідомляє, що ці дипломатичні переговори є "останніми необхідними зусиллями, щоб уникнути великого конфлікту".
Також у повідомленні зазначається, що президент Франції докладе всіх зусиль, "щоб зберегти стабільність і мир в Європі". Макрон готовий до нових кроків щодо цього.
Крім того, в Єлисейському палаці заявляють, що ризик розвитку конфлікту, розпочатого Росією, "дуже високий".
Що передувало: Повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон поговорить телефоном з президентом Володимиром Зеленським 19 лютого, а наступного дня - з Володимиром Путіним.
Нагадаємо:
- 8 лютого Макрон прибув до України для переговорів з Зеленським. Це був перший за 24 роки візит президента Франції до України.
- Напередодні Макрон зустрічався у Москві з Путіним. Переговори тривали 6 годин.