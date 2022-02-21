Байден і Путін погодилися на участь у саміті з питань безпеки

Президенти Штатів і Росії Джо Байден і Володимир Путін погодилися на участь у саміті з обговорення "безпеки та стабільності в Європі", де йтиметься про припинення вогню на сході України і стримування РФ від вторгнення.

Джерело: Єлисейський палац, Білий дім

Деталі: За повідомленням Президента Франції Еммануеля Макрона, Байден і Путін, у принципі, погодилися на проведення саміту, "який може відбутися лише в тому випадку, якщо Росія не вторгнеться в Україну".

Макрон запропонував провести саміт між Байденом і Путіним, а потім – з іншими зацікавленими сторонами для обговорення безпеки та стратегічної стабільності в Європі.

Підготувати саміт мають державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі у четвер, 24 лютого.

У Білому домі підтвердили, що Байден погодився на участь у саміті, "якщо не станеться вторгнення".

Білий дім підтвердив готовність "до дипломатії".

"Ми також готові накласти швидкі та важкі санкції, якщо Росія замість цього (дипломатії – ред.) вибере війну. І зараз, схоже, Росія дуже швидко готується до повномасштабного нападу на Україну", – ідеться в повідомленні Білого дому.

Що передувало: Після розмови з президентом Росії Володимиром Путіним президент Франції поговорив з лідером Сполучених Штатів Джо Байденом, а тоді знову зателефонував Путіну.

Макрон у неділю телефоном поспілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним, після чого провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.