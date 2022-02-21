Після розмови з Байденом Макрон вдруге подзвонив Путіну – ЗМІ

Після розмови з президентом Росії Володимиром Путіним президент Франції поговорив з лідером Сполучених Штатів Джо Байденом, а тоді знову зателефонував Путіну.

Джерело: BFMTV, Білий дім

Дослівно Білий дім: "Президент Джо Байден розмовляв сьогодні з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Вони обговорили поточну дипломатичні зусилля стримування у відповідь на нарощування Росією військової сили на кордонах України".

Деталі: Як зазначає канал BFMTV, після розмови з Байденом Макрон в неділю ввечері вдруге за день проговорив з Путіним.

За даними BFMTV, друга розмова Макрона і Путіна тривала годину. Проте канал не повідомляє деталей повторних переговорів лідерів Франції та Росії.

Що передувало: Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін після телефонної розмови у неділю домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України.

Макрон у неділю телефоном поспілкувався з президентом РФ Владіміром Путіним, після чого провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Франції Еммануель Макрон після розмови з колегою Володимиром Путіним обговорив ситуацію в Україні з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

Нагадаємо: Напередодні президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон провели телефонну розмову про ситуацію на Донбасі.