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Після розмови з Байденом Макрон вдруге подзвонив Путіну – ЗМІ

Понеділок, 21 лютого 2022, 02:28
Після розмови з Байденом Макрон вдруге подзвонив Путіну – ЗМІ
МАКРОН И ПУТІН, ФОТО BLOOMBERG/GETTY IMAGES

Після розмови з президентом Росії Володимиром Путіним президент Франції поговорив з лідером Сполучених Штатів Джо Байденом, а тоді знову зателефонував Путіну.

Джерело: BFMTV, Білий дім

Дослівно Білий дім: "Президент Джо Байден розмовляв сьогодні з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Вони обговорили поточну дипломатичні зусилля стримування у відповідь на нарощування Росією військової сили на кордонах України".

Деталі: Як зазначає канал BFMTV, після розмови з Байденом Макрон в неділю ввечері вдруге за день проговорив з Путіним.

За даними BFMTV, друга розмова Макрона і Путіна тривала годину. Проте канал не повідомляє деталей повторних переговорів лідерів Франції та Росії.

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Що передувало: Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін після телефонної розмови у неділю домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України.

Макрон у неділю телефоном поспілкувався з президентом РФ Владіміром Путіним, після чого провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. 

Президент Франції Еммануель Макрон після розмови з колегою Володимиром Путіним обговорив ситуацію в Україні з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

Нагадаємо: Напередодні президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон провели телефонну розмову про ситуацію на Донбасі.

Теми: МакронБайденПутін
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