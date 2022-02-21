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Байден и Путин согласились на участие в саммите по вопросам безопасности

Ольга ГлущенкоПонедельник, 21 февраля 2022, 02:59
Байден и Путин согласились на участие в саммите по вопросам безопасности
фото: GETTY IMAGES

Президенты Штатов и России Джо Байден и Владимир Путин согласились принять участие в саммите по обсуждению "безопасности и стабильности в Европе", где речь пойдет о прекращении огня на востоке Украины и сдерживание РФ от вторжения.

Источник: Елисейский дворец, Белый дом

Детали: По сообщению Президента Франции Эммануэля Макрона, Байден и Путин, в принципе, согласились на проведение саммита, "который может состояться только в том случае, если Россия не вторгнется в Украину".

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Макрон предложил провести саммит между Байденом и Путиным, а затем с другими заинтересованными сторонами для обсуждения безопасности и стратегической стабильности в Европе.

Подготовить саммит должны государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в четверг, 24 февраля.

В Белом доме подтвердили, что Байден согласился на участие в саммите, "если не произойдет вторжение".

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Белый дом подтвердил готовность "к дипломатии".

"Мы также готовы наложить быстрые и тяжелые санкции, если Россия вместо этого (дипломатии – ред.) выберет войну. И сейчас, похоже, Россия очень быстро готовится к полномасштабному нападению на Украину", – говорится в сообщении Белого дома.

Что предшествовало: После разговора с президентом России Владимиром Путиным президент Франции поговорил с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом, а затем снова позвонил Путину.

Макрон в воскресенье по телефону пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Темы: БайденПутинМакронвойна
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